Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, waarbij de markt zich opmaakt voor het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Fed verhoogt de belangrijkste rente woensdag vermoedelijk met 75 basispunten, net als in juni.

"Als de Fed geneigd zou zijn om de rente in juli met 100 basispunten te verhogen, denken we dat ze vorige week waarschijnlijk haar intentie kenbaar zou hebben gemaakt, vooral omdat de financiële markten al een grotere stap hadden ingeprijsd", aldus Bank of America.

IG voorziet een openingswinst van 71 punten voor de Duitse DAX en een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 28 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd.

Volgens Michael Hewson van CMC Markets was het een redelijk negatieve dag voor de Europese beurzen. De FTSE 100 hield de schade beperkt door een aantal positieve kwartaalupdates en stijgende energie-aandelen, waaronder die van BP en Shell, die een half tot een procent stegen.

"De bredere negatieve toon van de markt werd vooral gedreven door het nieuws van Gazprom", aldus Hewson. Gazprom liet maandag weten dat het de gasleveringen aan Duitsland via de Nord Stream-pijplijn gaat terugschroeven vanaf woensdag, tot slechts 20 procent.

"De vraag is wat dat gaat betekenen voor de economische outlook voor Europa richting de winter", aldus Hewson.

Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde dinsdag in zijn nieuwe World Economic Outlook ook voor het risico dat de gastoevoer uit Rusland naar Europa stil komt te liggen.

Het IMF verlaagde daarom de groeiverwachtingen voor 2022 en 2023. De mondiale economie groeit dit jaar volgens het IMF met 3,2 procent, na een plus van 6,1 procent in 2021. Eerder rekende het IMF voor dit jaar op een groei van 3,6 procent.

En ook een langer aanhoudende hoge inflatie of nieuwe coronamaatregelen in China vormen een risico voor de huidige groeiverwachtingen, waarschuwde het IMF.

"De risico's hellen heel duidelijk over naar de onderkant", aldus het fonds.

Bedrijfsnieuws

EasyJet heeft in het afgelopen kwartaal het verlies zien afnemen. De prijsvechter merkte op dat het schema voor het lopende kwartaal voor 71 procent is volgeboekt. Het aandeel daalde licht

Remy Cointreau behaalde in het afgelopen kwartaal beduidend meer omzet, ook nu weer dankzij een flinke groei de verkoop van cognac. Het aandeel daalde toch bijna 2 procent.

In Amsterdam vielen de koersen van de aandelen Randstad en Unilever op na kwartaalcijfers. Het aandeel Randstad daalde bijna 8 procent. Degroof Petercam en KBC Securities verlaagden hun koersdoel voor het aandeel van de uitzender. Unilever steeg bijna 4 procent, nadat analisten tevreden reageerden op de kwartaalrapportage, die ook een outlookverhoging bevatte.

In Frankfurt vielen HelloFresh en Zalando op, met verliezen van 7 tot 9 procent. In Londen daalde Deliveroo bijna 10 procent en in Amsterdam werd Just Eat Takeaway ook zo'n 10 procent goedkoper.

Euro STOXX 50 3.575,36 (-0,8%)

STOXX Europe 600 426,13 (-0,03%)

DAX 13.096,93 (-0,9%)

CAC 40 6.211,45 (-0,4%)

FTSE 100 7.306,28 (-0,00%)

SMI 11.102,31 (-0,2%)

AEX 706,26 (-0,1%)

BEL 20 3.741,26 (-0,1%)

FTSE MIB 21.159,98 (-1,0%)

IBEX 35 8.069,60 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat woensdag een hogere opening tegemoet, waarbij beleggers de resultaten van techreuzen als Microsoft en Alphabet kunnen verwerken.

Microsoft stelde dinsdag nabeurs in de eerste instantie teleur, maar het aandeel vond uiteindelijk de weg omhoog, terwijl het aandeel Alphabet dankzij de goede advertentieinkomsten direct sterk wist te presteren.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag in aanloop naar de resultaten van deze techgiganten lager gesloten.

Het was een drukke dag voor beleggers. Eerder in de middag waren er veel bedrijfsresultaten en maandagavond laat gaf Walmart een flinke winstwaarschuwing af.

"Beleggers reageerden op de waarschuwing van Walmart", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Walmart schetst een teneergeslagen beeld voor de Amerikaanse economie", volgens de marktanalist.

De zorgen over een recessie worden ook aangewakkerd door de groeiverlaging van het IMF en tegenvallende data over het consumentenvertrouwen in de VS. Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door Conference Board daalde in juli voor de derde maand op rij en ook harder dan verwacht. Verder daalden de nieuwe woningverkopen in de VS in juni.

De olieprijs is dinsdag gedaald. Bij een settlement van 94,98 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,8 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Walmart heeft gewaarschuwd dat de hoge prijzen voor voedsel en brandstof voor terughoudendheid onder consumenten zorgt en verwacht daarom dat de winst dit jaar lager uitvalt. Walmart denkt dat de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal met 8 tot 9 procent daalde en dat dit in het hele boekjaar zelfs 11 tot 13 procent zal zijn. Eerder ging de keten uit van een winstdaling dit jaar van een procent. Het aandeel verloor 7,5 procent.

NXP behaalde in het tweede kwartaal hogere resultaten en de omzet zal ook in het lopende kwartaal stijgen, voorziet de chipgigant. Het aandeel steeg licht.

United Parcel Service heeft in het tweede kwartaal van 2022 beter dan verwacht gepresteerd en besloot om niet voor 2 maar voor 3 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen. UPS verloor meer dan 3 procent.

3M splitst zich op door de tak health care een eigen beursnotering te geven. Ook verlaagde 3M de jaaroutlook nogmaals. Het aandeel won circa 5 procent.

De omzet van McDonald's is het afgelopen kwartaal licht gedaald, ondanks een verhoging van de menuprijzen in de VS, maar de aangepaste winst steeg wel, en sterker dan voorzien. Het aandeel steeg zo'n 3 procent.

General Electric heeft in het tweede kwartaal van 2022 iets meer omzet geboekt, en de flink gestegen aangepaste winst kwam beduidend hoger uit dan analisten hadden voorzien. Het aandeel won bijna 5 procent.

The Coca-Cola Company heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink meer omzet behaald dan voorzien en ook de winst viel lichtjes mee. Het stopzetten van de Russische activiteiten kost iets minder dan eerder voorzien. Het aandeel steeg ruim 1,5 procent.

Kimberly-Clark heeft bij de resultaten over het tweede kwartaal de omzetoutlook voor heel dit jaar opnieuw verhoogd. De fabrikant verwacht dat de jaaromzet autonoom met 5 tot 7 procent oploopt. Eerder ging het bedrijf uit van een groei van 4 tot 6 procent. Het aandeel steeg licht.

Het aandeel GM stond dinsdag ook onder druk, nadat de kwartaalcijfers van de autofabrikant tegenvielen. Het aandeel verloor zo'n 3,5 procent.

Alibaba is van plan om de primaire beursnotering te verplaatsen van NYSE naar Hongkong. Het aandeel steeg licht.

Het aandeel Shopify stond dinsdag onder druk nadat het Canadese e-commercebedrijf een reorganisatie aankondigde. Het aandeel daalde 13 procent.

S&P 500 index 3.921,05 (-1,2%)

Dow Jones index 31.761,54 (-0,7%)

Nasdaq Composite 11.562,57 (-1,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 27.714,99 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.274,37 (-0,1%)

Hang Seng 20.590,46 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0147. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0128.

USD/JPY Yen 136,99

EUR/USD Euro 1,0147

EUR/JPY Yen 139,00

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Juni (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juni (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit en toelichting (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

WOENSDAG 27 JULI 2022

07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Shopify - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Meta Platforms - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)