(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 3 augustus 2022:

WOENSDAG 27 JULI 2022

07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Shopify - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Meta Platforms - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DONDERDAG 28 JULI 2022

07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Volkswagen - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Harley Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers derde kwartaal (VS)

VRIJDAG 29 JULI 2022

07:00 BNP Paribas - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 EssilorLuxoica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Renault - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

MAANDAG 1 AUGUSTUS 2022

13:00 Dupont - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DINSDAG 2 AUGUSTUS 2022

07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2022

07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Societe Generale - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

13:00 Moderna - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Groupon - Cijfers tweede kwartaal (VS)