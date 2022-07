Texas Instruments verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments heeft in het tweede kwartaal van 2022 beter dan verwachte resultaten behaald. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse producent van halfgeleiders en computertechnologie. In het afgelopen kwartaal behaalde Texas Instruments een nettowinst van 2,29 miljard dollar of 2,45 dollar per aandeel. Vooraf had Texas Instruments zelf gerekend op een winst per aandeel van 1,84 tot 2,26 dollar. De omzet werd door het bedrijf vooraf ingeschat op 4,2 miljard tot 4,8 miljard dollar. Dat werd in het tweede kwartaal 5,2 miljard dollar, een stijging ten opzichte van de 4,6 miljard dollar een jaar eerder. Analisten gingen vooraf uit van 2,13 dollar per aandeel winst bij een omzet van 4,65 miljard dollar. Outlook Voor het lopende derde kwartaal rekent Texas Instruments op een winst per aandeel van 2,23 tot 2,51 dollar. De omzet moet uitkomen op 4,9 tot 5,3 miljard dollar. Analisten rekenen op een winst per aandeel van 2,26 dollar en een omzet van 4,98 miljard dollar. In de nabeurshandel stijgt het aandeel 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

