Microsoft stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar onder de verwachting gepresteerd. Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse techreus. Cloud- en personal-computersegmenten groeien minder dan verwacht, aldus Microsoft, waarbij "de evoluerende macro-economische omstandigheden en andere onvoorziene zaken een grotere impact hadden op de financiële resultaten dan was opgenomen" in de waarschuwing waarmee het bedrijf in juni al kwam. Microsoft had onder meer last van de coronabeperkingen in China, negatieve wisselkoerseffecten en dalende advertentieinkomsten bij LinkedIn. In de verslagperiode steeg de omzet van 46,15 miljard dollar naar 51,87 miljard dollar. Vooraf ging Microsoft zelf uit van een omzet van 51,94 miljard tot 52,74 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden voor het vierde kwartaal een omzet van 52,38 miljard dollar. Het segment Intelligent Cloud, met onder andere het Azure-product, meldde een omzetstijging van 20 procent naar bijna 21 miljard dollar. Bij de PC-tak steeg de omzet licht. De nettowinst kwam uit op 16,74 miljard dollar. Hier voorspelde Microsoft 16,85 tot 17,43 miljard dollar en een winst per aandeel van 2,24 tot 2,32 dollar. De winst per aandeel kwam uit op 2,17. De markt rekende op 2,29 dollar. Over heel boekjaar 2022 behaalde Microsoft een omzet van ruim 198 miljard dollar, een stijging van 18 procent op jaarbasis. Onder de streep resteerde een 19 procent hogere winst van bijna 73 miljard dollar. Het aandeel daalde in de nabeurshandel 3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.