Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald. Bij een settlement van 94,98 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,8 procent goedkoper. Volgens Robbie Fraser van Schneider Electric blijft de oliemarkt last houden van de zorgen over een mondiale recessie. Dat werd dinsdag onderstreept door de neerwaartse aanpassing van de groeiverwachting door het IMF, aldus de analist. Daarnaast daalde het consumentenvertrouwen in de VS, wat "verzwakte economische trends ondersteunt", aldus Tyler Richey van Sevens Report Research. "Het cijfer was onder verwachting en dat draagt bij aan de toch al verhoogde zorgen over de staat van de economie en de toekomstige vraag naar olie", aldus Richey. Wat de olieprijzen ook niet helpt is het vooruitzicht dat er nog eens 20 miljoen vaten olie beschikbaar worden gesteld uit de strategische reserves van de VS in de maanden september en oktober, volgens de analist. Volgende richtpunt voor de oliemarkten is het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. Verwacht wordt dat de Fed de rente met nog eens 75 basispunten zal verhogen. Daarnaast verschijnen dinsdagavond laat en woensdagmiddag rapporten over de Amerikaanse olievoorraden. Eerder op de dag zaten de olieprijzen nog in de lift, in het spoor van de gasprijzen die stegen nu Gazprom de gastoevoer naar Duitsland gaat beperken tot 20 procent van de maximale capaciteit van de Nord Stream-pijpleiding. Bron: ABM Financial News

