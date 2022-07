Vertrek CEO Credit Suisse op handen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse moet waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe CEO. Vermoedelijk wordt in de komende dagen, op zijn vroegst woensdag al, bekendgemaakt dat topman Thomas Gottstein vertrekt bij de Zwitserse bank. Dit meldde de Wall Street Journal dinsdagavond op basis van ingewijden. Woensdag maakt Credit Suisse kwartaalcijfers bekend en mogelijk wordt het vertrek van Gottstein dan ook aangekondigd, volgens de bronnen.



Credit Suisse maakte in juni al bekend dat het zijn derde kwartaalverlies op rij zou rapporteren.



Gottstein heeft de bank geleid sinds het begin van de pandemie en onder zijn verantwoording ging het mis met klanten Greensill Capital en Archegos Capital Management. Gottstein moest orde op zaken stellen, maar had moeite om investeerders ervan te overtuigen dat Credit Suisse een solide basis heeft.



Het is nog niet duidelijk wie Gottstein zou moeten vervangen, aldus de Wall Street Journal.



