Winstwaarschuwing Adidas

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas rekent dit jaar op een lagere winst en omzet, onder meer als gevolg van de coronabeperkingen in China. Dit meldde de Duitse retailer van sportkleding en schoenen dinsdag nabeurs. In de regio China zal de omzet in de rest van 2022 vermoedelijk met dubbele cijfers dalen, aldus het bedrijf. Eerder werd gerekend op een stabiele omzet op jaarbasis in de tweede helft van het jaar. Voor het bedrijf als geheel rekent Adidas nog wel op een dubbelcijferige omzetgroei in de tweede jaarhelft. De autonome groei komt dit jaar lager uit dan de 11 tot 13 procent die eerder werd voorspeld, op 5 tot 9 procent, aldus Adidas. De minder gunstige geografische mix resulteert volgens het bedrijf verder in een brutomarge van rond de 49 procent in 2022. Eerder werd uitgegaan van 50,7 procent. De verwachting voor de operationele marge in 2022 ging omlaag van circa 9,4 naar 7 procent. Voor de nettowinst rekent Adidas op zo'n 1,3 miljard euro, waar het bedrijf voor 2022 eerder uitging van een winst aan de lage kant van een bandbreedte van 1,8 tot 1,9 miljard euro. Tweede kwartaal In het tweede kwartaal steeg de omzet van Adidas met zo'n 10 procent naar 5,6 miljard euro. De brutomarge daalde met 1,5 procentpunt tot 50,3 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 360 miljoen euro, waarbij Adidas kon profiteren van een eenmalige belastingbate van ruim 100 miljoen euro, waardoor de winst slechts iets lager uitkwam dan in het tweede kwartaal van 2021. Op 4 augustus komt Adidas met halfjaarcijfers. Bron: ABM Financial News

