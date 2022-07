Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot fractioneel in de min op 426,13 punten, de Duitse DAX verloor 0,9 procent op 13.096,93 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,4 procent op 6.211,45 punten en de Britse FTSE 100 sloot nipt lager op 7.306,28 punten.



Volgens Michael Hewson van CMC Markets was het een redelijk negatieve dag voor de Europese beurzen. De FTSE 100 wist de schade te beperken door een aantal positieve kwartaalupdates en stijgende energie-aandelen, waaronder die van BP en Shell, die een half tot een procent hoger eindigden.



"De bredere negatieve toon van de markt werd vooral gedreven door het nieuws van Gazprom", aldus Hewson. Gazprom liet maandag weten dat het de gasleveringen aan Duitsland via de Nord Stream-pijplijn gaat terugschroeven vanaf woensdag, tot slechts 20 procent.



"De vraag is wat dat gaat betekenen voor de economische outlook voor Europa richting de winter", aldus Hewson.



Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde dinsdag in zijn nieuwe World Economic Outlook ook voor het risico dat de gastoevoer uit Rusland naar Europa stil komt te liggen.



Het IMF verlaagde daarom de groeiverwachtingen voor 2022 en 2023. De mondiale economie groeit dit jaar volgens het IMF met 3,2 procent, na een plus van 6,1 procent in 2021. Eerder rekende het IMF voor dit jaar op een groei van 3,6 procent.



En ook een langer aanhoudende hoge inflatie of nieuwe coronamaatregelen in China vormen een risico voor de huidige groeiverwachtingen, waarschuwde het IMF.



"De risico's hellen heel duidelijk over naar de onderkant", aldus het fonds.

De Europese gasprijs steeg met 6 procent. WTI-olie werd een procent duurder.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0121.



Bedrijfsnieuws



EasyJet heeft in het afgelopen kwartaal het verlies zien afnemen. De prijsvechter merkte op dat het schema voor het lopende kwartaal voor 71 procent is volgeboekt. Het aandeel daalde licht



Remy Cointreau behaalde in het afgelopen kwartaal beduidend meer omzet, ook nu weer dankzij een flinke groei de verkoop van cognac. Het aandeel daalde toch bijna 2 procent.



In Amsterdam vielen de koersen van de aandelen Randstad en Unilever op na kwartaalcijfers. Het aandeel Randstad daalde bijna 8 procent. Degroof Petercam en KBC Securities verlaagden hun koersdoel voor het aandeel van de uitzender. Unilever steeg bijna 4 procent, nadat analisten tevreden reageerden op de kwartaalrapportage, die ook een outlookverhoging bevatte.



In Frankfurt vielen HelloFresh en Zalando op, met verliezen van 7 tot 9 procent. In Londen daalde Deliveroo bijna 10 procent en in Amsterdam werd Just Eat Takeaway ook zo'n 10 procent goedkoper.



Wall Street



Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen lager, onder meer na waarschuwingen van Walmart en Shopify.