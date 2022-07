Unilever blinkt uit en Randstad levert in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag uit lager gesloten. Bij een slot van 706,26 punten, daalde de AEX 0,1 procent.

Beleggers hadden een drukke dag, met vooral veel kwartaalcijfers. Op het Damrak kregen die van Unilever een goed onthaal, maar die van Randstad werden flink afgestraft.

Vanavond nabeurs staan nog enkele grote Amerikaanse techbedrijven op de rol.

Het IMF verlaagde de groeiverwachtingen voor 2022 en 2023 vanwege de hoge inflatie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de coronamaatregelen in China. De mondiale economie groeit dit jaar volgens het IMF met 3,2 procent, na een plus van 6,1 procent in 2021. Voor 2023 ziet het IMF een groei van 2,9 procent. "De risico's hellen heel duidelijk over naar de onderkant", waarschuwde het rapport van het IMF.

"De verwachte economische terugval is in de afgelopen maand steeds duidelijker geworden in de cijfers. Maar de financiële markten lijken hier eigenlijk niet meer van te schrikken. De geruchten zijn het nieuws geworden. Sterker nog, de rentedaling die volgde op de slechte economische cijfers heeft aandelenmarkten juist wat lucht gegeven", aldus de experts van ING Investment Office.

De euro/dollar handelt in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond op 1,0121.

De olieprijs lijkt de stijging weer in te leveren.

Stijgers en dalers

Philips was koploper in de AEX met een koerswinst van 4,6 procent. Maandag ging het aandeel echter nog stevig lager na de kwartaalcijfers en vandaag verlaagden verschillende analisten hun koersdoel voor Philips.

Unilever won 3,9 procent. De kwartaalcijfers waren beter dan analisten hadden verwacht en Unilever verhoogde ook de omzetverwachting voor het hele jaar. "Een mooie meevaller", aldus Degroof Petercam.

Verder deed ook Shell het goed met een koerswinst van 1,7 procent.

ASML, dat een flinke koersdoelverlaging kreeg van ING, daalde 2,5 procent. Adyen werd 5,6 procent goedkoper en Just Eat Takeaway bijna 10 procent.

Randstad, dat net als Unilever met cijfers kwam, verloor 7,7 procent. Zowel Degroof Petercam als KBC Securities verlaagde het koersdoel voor de uitzender.

In de AMX sloten slechts een handjevol fondsen hoger. Koploper was Alfen met 2,0 procent, gevolgd door Galapagos met 0,7 procent.

Fugro daalde 4,0 procent. De kwartaalcijfers leken in orde, maar een nieuwe herfinanciering ging gepaard met een aandelenuitgifte. De bodemonderzoeker haalde daarnaast 116 miljoen euro op met het plaatsen van 10,3 miljoen nieuwe aandelen. Dit gebeurde op een koers van 11,25 euro, een korting van iets meer dan 5 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag.

Flow Traders verloor 4,6 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor de flitshandelaar van 24 naar 19,75 euro. En een verkoopadvies van Berenberg zette Basic-Fit 4,2 procent in het rood.

Bij de smallcaps won Sligro 3,7 procent en Ebusco 1,4 procent. Avantium daalde 3,8 procent en CM.com daalde 4,9 procent.

Envipco, dat een nieuwe opdracht in Schotland presenteerde, won 9,2 procent. Daarentegen verloor Cabka 5,7 procent. Cabka moest een fabriek in St. Louis sluiten vanwege hevige regenval. Onduidelijk is hoe lang dit gaat duren.

Tussenstand Wall Street

Ook in de VS was het een drukke cijfermiddag. Daar kwam nog een stevige winstwaarschuwing van Walmart bij.

Aan het einde van de Europese handelsdag verloor de S&P 500 index een procent en de Nasdaq zelfs meer dan 1,5 procent.