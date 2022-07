Aandeel Shopify onderuit na aankondiging reorganisatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Shopify staat dinsdag onder druk nadat het Canadese e-commercebedrijf een reorganisatie aankondigde. Het aandeel daalt 16 procent. Shopify wil ongeveer 10 procent van zijn personeel ontslaan om zich aan te passen aan het veranderende e-commerce landschap. Chief Executive Tobias Lütke zei in een blogpost dat Shopify de werknemers dinsdag op de hoogte zou stellen en dat hij verwacht dat de ontslagen vooral merkbaar zullen zijn bij de teams die verantwoordelijk zijn voor werving van nieuw personeel, de verkoop en ondersteuning. Volgens Lütke had het bedrijf erop gerekend dat e-commerce harder zou groeien dan de fysieke detailhandel door de coronapandemie. Maar dat blijkt niet het geval. De aankopen die consumenten online doen zitten weer op het niveau van de verwachtingen van voor de coronapandemie. “Het is duidelijk dat we verkeerd hebben gegokt", aldus Lütke. "Uiteindelijk was het mijn beslissing om die gok te nemen en ik heb dit verkeerd ingeschat. Nu moeten we ons aanpassen." Shopify komt woensdag met kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

