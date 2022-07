Cabka geraakt door hevige regenval Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cabka is getroffen door hevige regenval in het Amerikaanse St. Louis. Dit meldde het in Amsterdam genoteerde fonds dinsdagmiddag. Cabka heeft een faculteit in Hazelwood die noodgedwongen moest worden gesloten door de regenval vannacht. Aangezien het extreme weer aanhoudt, kan Cabka nog niet zeggen wanneer de productie weer hervat kan worden. De fabriek in Hazelwood is goed voor ongeveer 15 procent van de totale productiecapaciteit van Cabka. Cabka produceert onder meer kunststoffen pallets van afvalplastics. Het aandeel daalt dinsdagmiddag bijna 6 procent op Euronext Amsterdam. Bron: ABM Financial News

