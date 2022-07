IMF somberder over groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Internationaal Monetair Fonds heeft de groeiverwachtingen voor 2022 en 2023 verlaagd vanwege de hoge inflatie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de coronamaatregelen in China. De mondiale economie groeit dit jaar volgens het IMF met 3,2 procent, na een plus van 6,1 procent in 2021. Aanvankelijk rekende het IMF voor dit jaar op een groei van 4,9 procent, maar die raming werd in januari verlaagd naar 4,4 procent en in april naar 3,6 procent. En voor 2023 rekent het IMF op een groei van 2,9 procent. Dat was in de vorige raming nog 3,6 procent. Daarbij waarschuwde het IMF ook voor meer tegenwind, waardoor de ramingen wellicht nog verder omlaag moeten. Eén van de risico's is dat de gastoevoer van Rusland naar Europa stil komt te liggen. En ook een langer aanhoudende hoge inflatie of nieuwe coronamaatregelen in China vormen een risico voor de huidige groeiverwachtingen, waarschuwde het IMF. "De risico's hellen heel duidelijk over naar de onderkant", aldus het rapport van het IMF. Bron: ABM Financial News

