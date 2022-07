Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Prosus verhoogd van 91,00 naar 108,00 euro en handhaaft het koopadvies op Prosus. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Volgens de analisten het grootschalige aandeleninkoopprogramma van Prosus nog niet volledig in de koers opgenomen. Daarbij verlaagden zij hun korting voor de internetinvesteerder van 30 naar 20 procent. Het aandeel Prosus noteert dinsdagmiddag op 67,57 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.