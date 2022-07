Sterk meevallende winst voor General Electric Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric heeft in het tweede kwartaal van 2022 iets meer omzet geboekt, en de flink gestegen aangepaste winst kwam beduidend hoger uit dan analisten hadden voorzien. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van het Amerikaanse conglomeraat. De aangepaste winst per aandeel verdrievoudigd ruimschoots tot 0,78 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet maar 0,37 dollar verwachtten. De aangepaste winstmarge kwam uit op 9,3 procent. De omzet steeg met 2 procent naar 18,6 miljard dollar, waar de markt rekende op 17,5 miljard dollar. De orders stegen autonoom met 4 procent naar 18,7 miljard dollar. Verder was de operationele kasstroom 508 miljoen dollar positief. Outlook General Electric, dat zich wil opsplitsen in drie beursgenoteerde bedrijven, meldde bij de jaarcijfers in januari dat het voor 2022 een aangepaste winst per aandeel van 2,80 tot 3,50 dollar verwacht. In een toelichting dinsdag zei het bedrijf dat die outlook wordt gehandhaafd, maar dat het wel meer neigt naar de onderkant van die bandbreedte, als gevolg van onder meer de hoge inflatie, met uitzondering van de kasstroom. Het aandeel General Electric steeg voorbeurs op Wall Street 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

