(ABM FN-Dow Jones) 3M splitst zich op en verlaagde de jaaroutlook nogmaals. Dit meldde de maker van producten als Post-its en Scotch plakband dinsdagmiddag. Het bedrijf splitst zich op in twee nieuwe bedrijven, door de health care activiteiten een aparte notering te geven. Die transactie zal naar verwachting aan het einde van volgend jaar worden afgerond. Outlook 3M liet weten dat wisselkoerseffecten dit jaar negatiever uitpakken dan eerder voorzien. De outlook voor de winst per aandeel werd verlaagd naar een bandbreedte van 7,32 tot 7,82 dollar tegen eerder 9,89 tot 10,39 dollar per aandeel. Het bedrijf gaat voor 2022 uit van een aangepaste winst per aandeel van 10,30 tot 10,80 dollar tegen eerder 10,75 tot 11,25 dollar. De jaaromzet komt naar verwachting 0,5 tot 2,5 procent lager uit. Eerder ging de onderneming uit St. Paul Minneapolis nog uit van een omzetstijging met 1 tot 4 procent. Autonoom denkt 3M nog wel altijd te kunnen groeien, met een omzetstijging van 1,5 tot 3,5 procent. Voorheen mikte de onderneming echter op 2 tot 5 procent autonome omzetgroei. Tweede kwartaal De omzet steeg afgelopen kwartaal op autonome basis met 1,0 procent op jaarbasis naar 8,7 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 2,48 dollar tegen 2,75 dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De verwachting van analisten lag op 2,41 dollar per aandeel. De operationele kasstroom kwam uit op 1,1 miljard dollar. Dat is een daling van 40 procent op jaarbasis. Het aandeel 3M noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 1,0 procent hoger. Bron: ABM Financial News

