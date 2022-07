Resultaten GM stellen teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel GM staat dinsdag onder druk, nadat de kwartaalcijfers van de autofabrikant tegenvielen. De omzet steeg in het tweede kwartaal op jaarabsis van 34,2 naar 35,8 miljard dollar. Analisten die bijdroegen aan de consensus van FactSet mikten op 33,2 miljard dollar. Deze hogere omzet leverde een nettowinst op van 1,7 miljard dollar, ofwel 1,14 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten verdiende GM 1,14 dollar per aandeel, wat ruim minder was dan de 1,33 dollar waarop analisten volgens FactSet rekenden. GM zei voor heel dit jaar rekenen op een winst per aandeel van 5,76 tot 6,76 dollar, of 6,50 tot 7,50 dollar aangepast voor bijzondere posten. Het aandeel GM lijkt ruim een procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

