Rode start op Wall Street in de maak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt dinsdag met verlies van start te gaan, na een stevige winstwaarschuwing van Walmart. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 0,3 procent lager en die voor de Nasdaq ook 0,3 procent in het rood. Beleggers hebben een drukke dag voor de boeg, met zowel een stroom bedrijfscijfers voorbeurs als nabeurs en ook een serie macrocijfers. Verder maakt de markt zich al op voor het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De Fed verhoogt de belangrijkste rente woensdag vermoedelijk met 75 basispunten, net als in juni. "Als de Fed geneigd zou zijn om de rente in juli met 100 basispunten te verhogen, denken we dat ze vorige week waarschijnlijk haar intentie kenbaar zou hebben gemaakt, vooral omdat de financiële markten al een grotere stap hadden ingeprijsd", aldus Bank of America. Vanmiddag net voor opening van de Amerikaanse beurshandel zijn er cijfers over de huizenprijzen en kort na opening volgens de nieuwe woningverkopen en een consumentenvertrouwenscijfer van The Conference Board. De euro/dollar handelt op 1,0137. Olie wordt bijna 2 procent duurder. Bedrijfsnieuws Walmart heeft gewaarschuwd dat de hoge prijzen voor voedsel en brandstof voor terughoudendheid onder consumenten zorgt en verwacht daarom dat de winst dit jaar lager uitvalt. Walmart denkt dat de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal met 8 tot 9 procent daalde en dat dit in het hele boekjaar zelfs 11 tot 13 procent zal zijn. Eerder ging de keten uit van een winstdaling dit jaar van een procent. Het aandeel lijkt bijna 10 procent lager te gaan openen. NXP behaalde in het tweede kwartaal hogere resultaten en de omzet zal ook in het lopende kwartaal stijgen, voorziet de chipgigant. NXP lijkt ruim een procent lager te gaan openen. Voorbeurs zijn er cijfers van onder meer Coca-Cola, GE, GM en McDonald’s. Nabeurs volgen Aphabet, Microsoft en Texas Instruments. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent op 3.966,84 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.990,04 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent in de min op 11.782,67 punten. Bron: ABM Financial News

