Dekkingsgraad pensioenfondsen ruim 122%

(ABM FN-Dow Jones) De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal op kwartaalbasis met 3,6 procentpunt opgelopen naar 122,4 procent. Dit maakte de De Nederlandsche Bank dinsdag bekend. DNB schreef dit toe aan de scherpere daling van de verplichtingen dan de daling van het pensioenvermogen. De dekkingsgraad ligt ruim boven de dekkingsgraad van 109,4 procent van een jaar geleden. De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 114,7 procent, een stijging van 3,7 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden. De stijging wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het tweede kwartaal van 2022 hoger waren dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

