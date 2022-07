Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een afwachtende, maar ook wat onzekere markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 425,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 13.165,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 6.235,20 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,7 procent en steeg naar 7.354,23 punten. Analisten van SEB stelden dinsdag dat in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve morgen en Amerikaanse groeicijfers op donderdag, beleggers naar verwachting dicht bij huis blijven. Volgens analisten van Corpay verwacht de markt dat de Fed deze week de rente met 75 basispunten zal verhogen, terwijl velen ook verwachten dat beleidsmakers zullen erkennen dat de prijsdruk en risico's op een groeivertraging afnemen. Dit zal de basis kunnen zijn van beperktere renteverhogingen in de herfst. De ECB en de BoE zullen hun renteverhogingen waarschijnlijk minder ver doorvoeren, zo verwacht Fidelity. "De Europese en Britse economieën zijn meer blootgesteld aan de oorlog in Oekraïne en lopen een groter risico op een recessie", aldus CIO Andrew McCaffery van Fidelity. "Toch zijn de risico's voor de mondiale groei duidelijk." De kans op een harde landing, waarbij centrale banken de economie in een recessie duwen, trok Fidelity op van 35 naar 60 procent. Ook beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx bemerkte vanochtend een bepaalde voorzichtigheid op onder Europese beleggers. "De dreiging om zonder gas te zitten lijkt reëel en dit vertaalt zich in voorzichtigheid." Gazprom liet maandag weten dat het de gasleveringen aan Duitsland via de Nord Stream-pijplijn gaat terugschroeven vanaf deze week. Olie werd dinsdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het groen op 98,42 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 101,90 dollar werd betaald, een stijging van 1,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0179. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0234 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0225 op de borden.



Bedrijfsnieuws EasyJet heeft in het afgelopen kwartaal het verlies zien afnemen. De prijsvechter merkte op dat het schema voor het lopende kwartaal voor 71 procent is volgeboekt. De koers van het aandeel noteerde 3,6 procent hoger. Remy Cointreau behaalde in het afgelopen kwartaal beduidend meer omzet, ook nu weer dankzij een flinke groei de verkoop van cognac. De koers van het aandeel Remy Cointreau daalde licht In Parijs en Frankfurt waren de minnen in de minderheid, maar bleven numeriek in beide gevallen wel boven de tien. In Amsterdam vielen de koersen van de aandelen Randstad en Unilever op na kwartaalcijfers. Het aandeel Randstad daalde 4,0 procent in koers. Degroof Petercam en KBC Securities verlaagden hun koersdoel voor het aandeel van de uitzender. De koers van het aandeel Unilever steeg 2,3 procent, nadat analisten tevreden reageerden op de kwartaalrapportage, die ook een outlookverhoging bevatte.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent op 3.966,84 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.990,04 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent in de min op 11.782,67 punten. Bron: ABM Financial News

