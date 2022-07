Beursblik: omzetgroei voor Signify verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het tweede kwartaal van 2022 naar verwachting de omzet zien stijgen, maar de marges stonden wel onder druk. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde. De analisten rekenen gemiddeld op een stijging van de omzet tot 1,76 miljard euro, tegen 1,61 miljard een jaar eerder. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetstijging van 3,3 procent. Dat was een jaar eerder nog een stijging van 14,1 procent. De analisten rekenen verder op een aangepaste EBITA van 186 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 175 miljoen euro. Dat zou echter neerkomen op een margedaling van 10,9 procent naar 10,5 procent. Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten ter waarde van 30 miljoen euro zou de EBITA op jaarbasis zijn gestegen van 136 miljoen tot 155 miljoen euro. Analist Frank Claassen van Degroof Petercam stelt dat Signify in het tweede kwartaal vermoedelijk profiteerde van prijsverhogingen, terwijl de Professional-markt er nog steeds goed bij ligt. Wel waarschuwde hij voor de impact van Chinese lockdowns en een verslechtering in de consumentenmarkt. Ook Claassen houdt rekening met teruglopende marges. Onder aan de streep stond in het tweede kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 88 miljoen euro tegen 82 miljoen euro een jaar eerder, zo voorspellen de analisten. De vrije kasstroom steeg in het tweede kwartaal licht van 104 miljoen naar 107 miljoen euro. De schuld is naar verwachting van analisten stabiel gebleven op 1,4 miljard euro. Als de resultaten over de eerste drie maanden van het jaar worden geëxtrapoleerd, dan komt Signify volgens Citi Research aan het einde van het jaar aan de bovenzijde van de outlook uit. Wel waarschuwt Citi voor wat volumedruk in het tweede kwartaal in China. Voor 2022 mikt Signify op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, met een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met maximaal 50 basispunten. De vrije kasstroom moet ruim 8 procent van de omzet bedragen. Voor heel 2022 mikt de analistenconsensus op een omzet van 7,4 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei van 3,3 procent. De aangepaste EBITA zal 859 miljoen euro bedragen en de nettowinst 431 miljoen euro, voorzien de analisten. De vrije kasstroom wordt geschat op 532 miljoen euro. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

