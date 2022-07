Fed verhoogt rente met 75 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente verhoogd met 75 basispunten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De federal funds rate werd met 75 basispunten verhoogd tot een bandbreedte van 2,25 tot 2,50 procent. Het besluit werd unaniem aangenomen. Half juni verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente ook al met 75 basispunten, na een renteverhoging met 50 basispunten in mei en 25 basispunten medio maart. De Fed zei te verwachten dat nieuwe renteverhogingen waarschijnlijk nodig zullen zijn om de inflatie omlaag te krijgen naar de door de centrale bank gewenste 2 procent. Daarnaast zal de centrale bank doorgaan met het verkleinen van de balans. De Fed verlaagde eerder de rente tot bijna nul procent en begon met het opkopen van obligaties in 2020 om de Amerikaanse economie te steunen tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centrale bankiers kwamen toen overeen om de rente rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari al dat aan al deze voorwaarden is voldaan. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

