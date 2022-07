Valuta: euro rond 1,0210 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag op een niveau waar een renteverhoging met 75 basispunten door de Federal Reserve al is ingeprijsd. "Aanvankelijk leek 50 procent van de Fed-watchers nog rekening te houden met een verhoging met 100 basispunten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Maar dat deel is inmiddels geslonken naar circa 10 procent. Het wachten lijkt daarmee op het commentaar van de voorzitter van het Amerikaanse monetaire beleidsorgaan Jerome Powell. Mocht hij milde elementen in zijn commentaar op het besluit laten horen, dan kan de dollarkoers onder druk komen te staan. De macro-economische agenda van dinsdag bevat de Amerikaanse huizenprijzen over mei, de nieuwe woningverkopen in de Verenigde Staten in juni en het consumentenvertrouwen onder de Amerikanen zoals dat wordt gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board over juli. Voor deze laatste wordt een daling verwacht naar 97,0. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0214 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8486 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,2036 dollar. Bron: ABM Financial News

