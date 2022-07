Beursblik: Unilever overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft met de resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar de verwachtingen overtroffen. Dit oordeelde analist Reginal Watson van ING dinsdag. Een dubbelcijferige prijsstijging in combinatie met positieve valutakoersen zorgden voor een omzetstijging met 17,5 procent op jaarbasis en een onderliggende omzetgroei van 8,8 procent. Op basis van deze beter dan voorziene resultaten, verhoogde Unilever de outlook voor dit jaar van een onderliggende omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent naar meer dan 6,5 procent. Wel blijft de kosteninflatie in de tweede jaarhelft hoog, zo waarschuwde Unilever, waardoor de operationele marge aan de onderkant van de bandbreedte 16 tot 17 procent kan komen. Volgens ING is dit een realistisch scenario. Hoewel de outlookverhoging welkom nieuws was, mikte ING al op een onderliggende omzetgroei dit jaar van 6,7 procent bij een operationele marge van 16,4 procent. "Unilever slaagt er duidelijk in om de kosteninflatie het hoofd te bieden, ondanks dat het ten koste gaat van de vraag", aldus Watson, die het koopadvies op Unilever handhaafde met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel Unilever steeg dinsdagochtend met 2,9 procent tot 47,40 euro. Bron: ABM Financial News

