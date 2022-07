AEX 0,6% omhoog, Randstad en Fugro leveren in na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX 0,6 procent tot 711,17 punten.

"Obligatie- en aandelenbeleggers worden verdeeld door overwegend positieve bedrijfscijfers, maar negatieve macro-economische ontwikkelingen", aldus analisten van SEB. "In aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve morgen en Amerikaanse groeicijfers op donderdag, blijven beleggers dicht bij huis."

Volgens analisten van Corpay verwacht de markt dat de Fed deze week een renteverhoging zal doorvoeren van 75 basispunten, terwijl velen ook verwachten dat beleidsmakers zullen erkennen dat de prijsdruk en risico's op een groeivertraging afnemen. Dit zal de basis kunnen zijn van beperktere renteverhogingen in de herfst.

De ECB en de BoE zullen hun renteverhogingen waarschijnlijk minder ver doorvoeren, zo verwacht Fidelity. "De Europese en Britse economieën zijn meer blootgesteld aan de oorlog in Oekraïne en lopen een groter risico op een recessie", aldus CIO Andrew McCaffery van Fidelity. "Toch zijn de risico's voor de mondiale groei duidelijk." De kans op een harde landing, waarbij centrale banken de economie in een recessie duwen, trok Fidelity op van 35 naar 60 procent.

Ook beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx bemerkte vanochtend een bepaalde voorzichtigheid op onder Europese beleggers. "De dreiging om zonder gas te zitten lijkt reëel en dit vertaalt zich in voorzichtigheid." Gazprom liet maandag weten dat het de gasleveringen aan Duitsland via de Nord Stream-pijplijn gaat terugschroeven vanaf deze week. De gasprijzen stegen maandag met 12 procent in Europa. De olieprijzen stegen tot krap een procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0211.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen leverde Randstad 3,8 procent in na cijfers. Jefferies wees op zwakte in het noordelijke deel van Europa. De bank wees op de relatieve zwakte die zich onder andere aftekende in Frankrijk en Nederland, terwijl ook België onder de prognose van de bank bleef. Noord-Amerika was duidelijk beter dan verwacht, aldus Jefferies. Degroof Petercam en KBC Securities verlaagden hun koersdoel voor Randstad al. Just Eat Takeaway verloor 4,0 procent.

Philips won 2,8 procent, na een flinke afstraffing op maandag na cijfers. De kwartaalcijfers, inclusief een outlookverhoging, van Unilever werden beloond met een koerswinst van 3,0 procent. "Een mooie meevaller", oordeelde Degroof Petercam.

In de AMX won OCI 1,4 procent, net als AMG. Basic-Fit maakte een koersval van 6,7 procent na een verkoopadvies van Berenberg. Berenberg denkt "dat er veel mis kan gaan voor Basic-Fit". Zo is de hoge inflatie, die drukt op het consumentenvertrouwen, ongunstig voor de fitnessketen en de langetermijnplannen van de keten zijn volgens de zakenbank gebouwd op te optimistische veronderstellingen. Ook is er mogelijk extra kapitaal nodig voor deze plannen, aldus Berenberg.

Fugro daalde met 3,5 procent, eveneens na cijfers. De bodemonderzoeker haalde daarnaast 116 miljoen euro op met het plaatsen van 10,3 miljoen nieuwe aandelen. Dit gebeurde op een koers van 11,25 euro, een korting van iets meer dan 5 procent.

Onder de kleinere aandelen won Forfarmers 2,0 procent. Acomo steeg licht na het openen van de boeken.

Een nieuwe opdracht voor Schotland zag Envipco beloond met een koersstijging van 3,2 procent.