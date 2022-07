UBS verlaagt koersdoel ArcelorMittal flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het koersdoel voor ArcelorMittal stevig verlaagd van 38,00 naar 27,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank, waarin ook de koersdoelen voor Swedish Steel en Voestalpine werden verlaagd. De reden om de koersdoelen te verlagen, zijn de lagere staalprijzen sinds maart, aldus analist Andrew Jones. De analist verlaagde zijn taxaties voor de EBITDA van ArcelorMittal in 2022 met 15 procent naar 16 miljard dollar. Voor 2023 ging de raming zelfs met 39 procent omlaag naar 7,1 miljard dollar. Voor 2024 was de neerwaartste bijstelling met 5 procent relatief bescheiden. Het aandeel ArcelorMittal stijgt dinsdag 0,2 procent naar 23,14 euro. Bron: ABM Financial News

