Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Flow Traders stevig

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 24,00 naar 19,75 euro bij handhaving van het verkoopadvies. Volgens analisten van UBS schoot Flow Traders tekort in het tweede kwartaal. Bovendien zijn de groeiverwachtingen te optimistisch. Tijdens een beleggersdag liet Flow weten te mikken op een autonome jaarlijkse omzetgroei van 20 procent, mede dankzij uitbreidingen naar nieuwe regio's als China en Korea. "Te ambitieus", zo oordeelde UBS, die een groei van 2 procent waarschijnlijker vindt. "Hoewel we de activiteiten van Flow als uniek beschouwen, met een concurrentievoordeel in de thuismarkt, zal het moeilijk worden om tot een aantrekkelijke beurswaardering te komen", aldus UBS, onder meer wijzend op de onvoorspelbare toekomst. Het aandeel Flow Traders koerste dinsdagochtend 2,1 procent lager op 21,92 euro. Bron: ABM Financial News

