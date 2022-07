Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Randstad verlaagd van 60,00 naar 53,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een beoordeling door de bank van de resultaten van Randstad over het tweede kwartaal. Degroof Petercam verlaagde de raming voor de EBITA in 2023 met bijna 10 procent, omdat de bank voorziet dat de omzet vaart gaat minderen in een lastigere macro-economische omgeving en een dito vergelijkingsbasis. De gepresenteerde kwartaalresultaten van de bemiddelaar in werk kwamen volgens Degroof Petercam overeen met de verwachtingen, en waren nog altijd solide. De solide financiële positie van Randstad in combinatie met een goede kasstroom, maakt dat het bedrijf een "gezond dividend" kan betalen en een verdere versterking van de marktpositie mogelijk maakt. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een groen Damrak 2,9 procent lager op 49,31 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.