Beursblik: mooie meevaller bij Unilever

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in de eerste helft van dit jaar zowel meer omzet als marge behaald en zag dan ook ruimte om de omzetoutlook voor heel dit jaar te verhogen. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam dinsdag. "Een mooie meevaller", oordeelde De Boer. Unilever denkt meer omzet te kunnen behalen in 2022 dan eerder voorzien. De margeoutlook bleef onveranderd. En omdat de marge in de eerste helft hoger uitviel dan voorzien, betekent dit dat analisten hun taxaties voor de tweede jaarhelft wat zullen gaan verlagen, aldus de analist. De Boer zal zijn winsttaxaties voor heel 2022 iets naar boven bijstellen, maar de belangrijkste vraag is wat de margeontwikkeling in de komende zes maanden betekent voor 2023, aldus de analist. Unilever zelf gaf vanochtend aan hogere marges in 2023 en 2024 te verwachten. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Unilever met een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel wint dinsdag 2,7 procent op 47,31 euro. Bron: ABM Financial News

