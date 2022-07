Randstad lager en Unilever hoger in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger geopend, waarbij vooral het koersverlies van Randstad opviel na cijfers. Kort na opening van de beurzen, won de AEX 0,4 procent tot 709,71 punten. Onder de hoofdfondsen leverde Randstad 4,3 procent in na cijfers. Jefferies wees op zwakte in het noordelijke deel van Europa. De bank wees op de relatieve zwakte die zich onder andere aftekende in Frankrijk en Nederland, terwijl ook België onder de prognose van de bank bleef. Noord-Amerika was duidelijk beter dan verwacht, aldus Jefferies. Philips won 2,5 procent, na een flinke afstraffing op maandag na cijfers. Prosus steeg met 1,4 procent en Shell met 1,3 procent. De kwartaalcijfers, inclusief een outlookverhoging, van Unilever werden beloond met een koerswinst van 2,1 procent. In de AMX won OCI 1,8 procent en AMG 1,0 procent. Basic-Fit maakte een koersval van 7,1 procent na een verkoopadvies van Berenberg. Berenberg denkt "dat er veel mis kan gaan voor Basic-Fit". Zo is de hoge inflatie, die drukt op het consumentenvertrouwen, ongunstig voor de fitnessketen en de langetermijnplannen van de keten zijn volgens de zakenbank gebouwd op te optimistische veronderstellingen. Ook is er mogelijk extra kapitaal nodig voor deze plannen, aldus Berenberg. Fugro daalde met bijna vier procent, eveneens na cijfers. De bodemonderzoeker haalde 116 miljoen euro op met het plaatsen van 10,3 miljoen nieuwe aandelen. Dit gebeurde op een koers van 11,25 euro, een korting van iets meer dan 5 procent. Onder de kleinere aandelen won Nedap 1,5 procent. Acomo daalde licht na het openen van de boeken. Een nieuwe opdracht voor Schotland zag Envipco beloond met een koersstijging van 3,2 procent. Bron: ABM Financial News

