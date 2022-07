Alibaba wil primaire notering in Hongkong Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Alibaba wil een primaire notering op de beurs in Hongkong. Dit maakte het Chinese techbedrijf, dat al een notering heeft aan de New York Stock Exchange, dinsdag bekend. Alibaba heeft sinds eind 2019 ook een notering aan de beurs van Hongkong, maar dat betreft een secundaire notering. Met een primaire notering in Hongkong hoopt Alibaba meer interesse te krijgen van Chinese en andere Aziatische beleggers, zo verklaarde het techbedrijf dinsdag. Sinds de secundaire notering in Hongkong heeft Alibaba naar eigen zeggen de handelsvolumes steeds verder zien stijgen. Washington en Bejing blijven in discussie over Chinese bedrijven met een notering in New York. Honderden Chinese bedrijven, waaronder Alibaba, moeten mogelijk hun beursnotering op Wall Street opheffen als de twee landen geen akkoord bereiken over de wijze waarop Amerikaanse toezichthouders de financiële verslaggeving van de Chinese bedrijven wil toetsen. De nieuwe notering in Hongkong, die Alibaba voor het einde van het jaar rond wil hebben, maakt voor het techbedrijf ook de weg vrij om opgenomen te worden in Stock Connect, een index waarmee het voor Chinese beleggers mogelijk wordt om te beleggen in bedrijven met een notering in Hongkong. Bron: ABM Financial News

