Beursblik: kwartaalcijfers Randstad geen verrassing

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet en de EBITA van Randstad in het tweede kwartaal waren conform verwachting, met een sterke groei in Noord-Amerika, maar ook zwakte in het noordelijke deel van Europa. Dit concludeerde zakenbank Jefferies na publicatie van de kwartaalresultaten van de bemiddelaar in werk. De gerapporteerde EBITA van 308 miljoen euro was exact in lijn met de raming van Jefferies. De bank wees op de relatieve zwakte die zich onder andere aftekende in Frankrijk en Nederland, terwijl ook België onder de prognose van de bank bleef. Noord-Amerika was duidelijk beter dan verwacht, aldus Jefferies. Jefferies heeft het advies voor het aandeel Randstad op Underperform staan met een koersdoel van 40,00 euro. Randstad sloot maandag op 50,78 euro. Bron: ABM Financial News

