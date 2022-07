Verlies EasyJet neemt verder af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: easyJet

(ABM FN) EasyJet heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2022 het verlies zien afnemen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de luchtvaartmaatschappij. "In het afgelopen kwartaal hebben we zeven keer meer klanten vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar en 95 procent van onze dienstregeling uitgevoerd", aldus CEO Johan Lundgren. "We hebben maatregelen genomen om de extra veerkracht op te bouwen die deze zomer nodig is. Op dit moment is de operatie genormaliseerd." De topman verwacht dat de capaciteit weer naar 90 procent van de capaciteit in het vierde kwartaal van 2019 zal gaan over het netwerk van grote Europese luchthavens, met een beoogde bezettingsgraad van boven de 90 procent. Cijfers In het afgelopen kwartaal boekte EasyJet een zogenoemd headline-verlies van 114 miljoen pond tegen een verlies van 318 miljoen een jaar eerder. De omzet verachtvoudigde ruimschoots tot bijna 1,8 miljard pond, vooral door een hogere capaciteit. Door deze hogere capaciteit stegen de kosten wel van 531 tot 1,9 miljard pond. Ook wees Easyjet hier op operationele uitdagingen die resulteerde in 133 miljoen pond aan "verstoringskosten". Er werden 22,0 miljoen mensen vervoerd tegen nog geen 3 miljoen een jaar eerder. Outlook Easyjet gaf geen correcte verwachting af voor de omzet en de winst in heel dit boekjaar. Wel merkte de luchtvaarder op dat het schema voor het vierde kwartaal voor 71 procent is volgeboekt. De opbrengsten van verkochte tickets voor het vierde kwartaal ligt momenteel 13 procent boven die in 2019. In boekjaar 2023 hoopt Easyjet weer op het niveau van voor de coronacrisis te zitten. Bron: ABM Financial News

