Vooral meer omzet voor Acomo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amsterdam Commodities heeft in de eerste zes maanden van dit jaar vooral de omzet zien stijgen, terwijl het nettoresultaat ook nog altijd met 9 procent steeg. Dit meldde de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten dinsdag voorbeurs zonder een outlook voor de rest van het jaar te kunnen geven. "Deze resultaten werden bereikt onder volatiele marktomstandigheden, gevoed door geopolitieke ontwikkelingen, de aanhoudende gevolgen van corona lockdowns, en een aanzienlijke verandering in de dollar/euro-wisselkoers. De goede halfjaarcijfers getuigen van het robuuste businessmodel van Acomo", stelde de onderneming in een toelichting. Netto verdiende Acomo over het afgelopen halfjaar 31,2 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 28,6 miljoen euro. De omzet steeg op jaarbasis dan ook van 620,2 miljoen naar 711,9 miljard euro, een plus van 15 procent. De EBITDA steeg van 53,4 miljoen naar 56,1 miljoen euro, een stijging van 5 procent. Dividend Het bedrijf stelde dinsdag een interim-dividend voor van 0,45 euro per aandeel Acomo in contanten. Het aandeel noteert op 29 juli ex-dividend. Een outlook gaf Acomo niet af. "De impact van de huidige geopolitieke situatie, inflatie, wisselkoersen en COVID-19 lockdowns op de wereldeconomie en de bedrijfsresultaten in de rest van 2022 kan op dit moment niet worden ingeschat." Het aandeel Acomo sloot maandag op 22,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.