Walmart geeft winstwaarschuwing af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Walmart heeft gewaarschuwd dat de hoge prijzen voor voedsel en brandstof voor terughoudendheid onder consumenten zorgt en verwacht daarom dat de winst dit jaar lager uitvalt. Dit maakte de Amerikaanse supermarktketen maandagavond laat bekend. In mei waarschuwde Walmart al dat het met te veel niet-verkochte goederen zat opgescheept. Maandag meldde de keten dat het de prijzen moest verlagen om de voorraden terug te brengen. Als gevolg verwacht Walmart dat de winst in het tweede kwartaal en heel dit jaar onder druk zal staan. Vooral de kledingverkopen, waar Walmart de hoogste marges op behaalt, stonden onder druk. De supermarktketen verwacht dat de vergelijkbare winkelomzet, exclusief brandstof, voor de Amerikaanse divisie zal stijgen met 6 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar eerder, maar de groei komt wel uit minder winstgevende producten. Walmart denkt dat de aangepaste winst per aandeel in het tweede kwartaal met 8 tot 9 procent daalde en dat dit in het hele boekjaar zelfs 11 tot 13 procent zal zijn. Eerder ging de keten uit van een winstdaling dit jaar van een procent. Op 16 augustus komt Walmart met de volledige cijfers over het tweede kwartaal. Na de waarschuwing van Walmart daalde het aandeel in de elektronische handel nabeurs maandag met circa 10 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.