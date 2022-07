Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent hoger op 707,01 punten.

De terughoudendheid op Wall Street maandagavond in aanloop naar een nieuw rentebesluit van de Federal Reserve, zal ook merkbaar zijn bij de opening van Europese beurzen op dinsdag.

Op woensdag komt de Fed bijeen om een besluit te nemen over het rentebeleid, terwijl er later deze week belangrijke macro-economische cijfers verschijnen over de Amerikaanse economie, inflatie en het consumentenvertrouwen.

Volgens analisten van Corpay verwacht de markt dat de Fed deze week een renteverhoging zal doorvoeren van 75 basispunten, terwijl velen ook verwachten dat beleidsmakers zullen erkennen dat de prijsdruk en risico's op een groeivertraging afnemen. Dit zal de basis kunnen zijn van beperktere renteverhogingen in de herfst.

"Verwacht wordt dat de Fed de rente komende week met ten minste 75 basispunten zal verhogen. Maar de markten hebben een voorbeeld genomen aan de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank en zeggen dat de Fed misschien verder moet gaan dan dit niveau en moet mikken op een verhoging met 100 basispunten", aldus analist Joost Derks van IBanFirst.

Beleggers houden al maanden de Fed en inflatie in de gaten en nieuws hierover deze week zal een duidelijker beeld moeten geven over het economische plaatje in de Verenigde Staten. Morgan Stanley stelde wel dat het moeilijk is het verschil te zien tussen een groeivertraging en een recessie. "Cijfers die een zachte landing aantonen of juist een recessie zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden", aldus analisten van de Amerikaanse zakenbank. "De economie kan nog steeds vertragen, zonder een crash." Morgan Stanley schat momenteel de kans op een recessie binnen een jaar op 36 procent.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei zondag dat de Amerikaanse economie vertraagt, maar dat er nog geen sprake is van een recessie. Een recessie is volgens Yellen een brede krimp die veel sectoren treft. "Dat hebben we gewoon niet", aldus de minister.

Yellen zei verder dat naast een sterke arbeidsmarkt en dito trends in consumentenbestedingen, de industriële productie in de afgelopen zes maanden vijfmaal is gegroeid en dat de kredietwaardigheid van huishoudens sterk blijft. Wel erkende zij dat de inflatie "te hoog" blijft.

De Amerikaanse futures staan vanochtend lager, nadat Walmart zijn winstverwachtingen met circa 10 procent neerwaarts bijstelde voor heel 2022. De hoge voedings- en olieprijzen hebben volgens de supermarktketen een negatieve impact op consumenten. Het aandeel Walmart leverde nabeurs ongeveer 10 procent in, terwijl ook andere retailers onder druk stonden.

Desondanks bleven de Amerikaanse beurzen maandag dicht bij huis, waarbij beleggers zich opmaken voor een nieuwe stroom bedrijfs- en macrocijfers later deze week. Onder meer Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel en Apple staan op de agenda. En op vrijdag openen oliereuzen Chevron en Exxon Mobil de boeken.

De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 96,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Ondanks de vrees voor een recessie en de impact daarvan op de vraag naar olie, blijft het aanbod vooralsnog krap en dat zorgt ervoor dat de olieprijzen niet veel verder wegzakken. In de Aziatische handel vanochtend steeg de olieprijs met ruim een procent verder.

Zorgen over de gaslevering zullen vermoedelijk vanochtend boven de beurzen hangen, nadat Gazprom maandag liet weten dat het de gasleveringen aan Duitsland via de Nord Stream-pijplijn gaat terugschroeven vanaf deze week. De gasprijzen stegen maandag met 12 procent in Europa.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0244. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0225.

Bedrijfsnieuws

Randstad heeft in het tweede kwartaal qua omzet beter gepresteerd dan voorzien en zag dat de marktontwikkelingen in de beginfase van juli erop duiden dat de trend zich in het derde kwartaal voortzet. Randstad zei verder te verwachten dat de brutomarge en de operationele kosten in het derde kwartaal min of meer gelijk zullen zijn aan die in het tweede kwartaal.

Fugro heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet en winst behaald en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Fugro mikt voor dit jaar onverminderd op een aanhoudende omzetgroei in alle markten en een verdere stijging van de marges. Maandagavond kondigde Fugro ook een nieuwe financiering aan, inclusief een aandelenuitgifte.

Berenberg heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Houden naar Verkopen en het koersdoel van 43,00 naar 33,00 euro. Analist Remi Grenu denkt "dat er veel mis kan gaan voor Basic-Fit". Zo is de hoge inflatie, die drukt op het consumentenvertrouwen. ongunstig voor de fitnessketen en de langetermijnplannen van de keten zijn volgens de zakenbank gebouwd op te optimistische veronderstellingen. Ook is er mogelijk extra kapitaal nodig voor deze plannen, aldus Grenu.

Envipco is door Iceland Foods geslecteerd om statiegeldmachines te installeren in alle van hun 87 winkels in Schotland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,1 procent op 3.966,84 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 31.990,04 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent in de min op 11.782,67 punten.