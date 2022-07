Flinke omzetgroei voor Remy Cointreau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Remy Cointreau heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar beduidend meer omzet behaald, ook nu weer dankzij een flinke groei de verkoop van cognac. Dit maakte de Franse destillateur dinsdagochtend bekend. De omzet steeg autonoom met 27,0 procent naar 409,9 miljoen euro. Bij de cognac-labels steeg de omzet autonoom met 31,5 procent van 199,6 miljoen naar 292,3 miljoen euro. Outlook Rémy Cointreau zei dinsdag voor dit boekjaar op operationeel niveau een positief wisselkoerseffect van 50 tot 60 miljoen euro te verwachten. Eerder werd dit effect ingeschat op 30 tot 40 miljoen euro. Verder zei de destillateur vertrouwen te hebben in de rest van het jaar, met een stijgend marktaandeel en "sterke groei". Bron: ABM Financial News

