Fugro haalt 116 miljoen euro op

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft 116 miljoen euro opgehaald met het plaatsen van 10,3 miljoen nieuwe aandelen. Dit bleek dinsdag voorbeurs, nadat de versnelde boekprocedure maandagavond als onderdeel van een herfinanciering werd aangekondigd. De bodemonderzoeker plaatste de aandelen voor 11,25 euro per stuk. Maandag sloot het aandeel op 11,85 euro. Dit betekent een korting van 5,1 procent. De herfinanciering wordt gesteund door een groep grote aandeelhouders, onder wie NN en ASR. Onderdeel van de herfinanciering is naast de aandelenuitgifte nieuwe bankleningen. "We zijn blij dat we nu een nieuwe bankfinanciering hebben tegen veel betere voorwaarden", merkte topman Mark Heine maandagavond op in gesprek met ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

