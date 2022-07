Kleine winststijging UBS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een grofweg stabiele winst geboekt en bleef daarmee achter op de verwachtingen. Dit kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalrapportage van de Zwitserse bank. "In deze onzekere tijden, bleven we dicht bij onze klanten", aldus CEO Ralph Hamers, die sprak van één van de meest uitdagende kwartalen in de afgelopen tien jaar. "We richtten ons op het verbeteren van ons ecosysteem en de manier waarop klanten daar gebruik van kunnen maken. In combinatie met onze strategie, het diverse bedrijfsmodel en de sterke balans, leidde dit tot sterke cijfers en goede onderliggende prestaties", aldus de topman. UBS zag de nettowinst op jaarbasis stijgen van 2,0 miljard dollar naar 2,1 miljard dollar. Analisten rekenden in doorsnee op een winst van 2,4 miljard dollar. Het operationele resultaat in het afgelopen kwartaal kwam uit op 2,6 miljard dollar. Dit betekende een stijging op jaarbasis van 1 procent. UBS profiteerde onder meer van de verkoop van een belang in een joint venture in het eerste kwartaal van dit jaar. De opbrengsten kwam uit op 8,9 miljard dollar, gelijk aan het resultaat van vorig jaar. Analisten mikten evenwel op 9,4 miljard. UBS meent goed gepositioneerd te zijn voor de tweede jaarhelft. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.