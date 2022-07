Beursblik: Berenberg zet Basic-Fit op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Houden naar Verkopen en het koersdoel van 43,00 naar 33,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Remi Grenu. Grenu denkt "dat er veel mis kan gaan voor Basic-Fit". Zo is de hoge inflatie, die drukt op het consumentenvertrouwen. ongunstig voor de fitnessketen en de langetermijnplannen van de keten zijn volgens de zakenbank gebouwd op te optimistische veronderstellingen. Ook is er mogelijk extra kapitaal nodig voor deze plannen, aldus Grenu. Inmiddels noteert het aandeel bijna op zijn hoogste niveau ooit, "dus is er geen ruimte voor teleurstellingen". Het aandeel Basic-Fit sloot maandag op 39,48 euro. Bron: ABM Financial News

