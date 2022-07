Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een min of meer vlakke opening tegemoet, na een weinig inspirerende sessie op Wall Street en in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

IG voorziet een openingsverlies van 3 punten voor de Duitse DAX en een min van 4 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 11 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend hoger geëindigd.

Michael Hewson van CMC Markets zag dat de verliezen van eerder op de dag werden weggewerkt, alleen de DAX bleef achter bij de andere Europese beurzen, "door een combinatie van een verschrikkelijke Ifo index, die is gedaald naar het laagste niveau in twee jaar, en berichten dat Gazprom de gastoevoer naar Duitsland heeft verlaagd door een probleem met een turbine", aldus de marktanalist.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de Duitse Ifo index voor het ondernemersvertrouwen, die daalde tot 88,6. Er was gerekend op een stand van 90,5.

"Verder bewijs dat de Duitse economie misschien al wel in een recessie zit", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Bedrijfsnieuws

Jefferies heeft het aandeel Galapagos op de verkooplijst gezet. "Een turnaround vergt tijd, en zelfs een CEO van Johnson & Johnson kan dat niet veranderen", aldus analist Rosie Turner van Jefferies. Het aandeel verloor in Brussel en Amsterdam ruim 7 procent.

Ryanair heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar 2023 veel meer inkomsten gerealiseerd en wist zo weer zwarte cijfers te schrijven. In het afgelopen kwartaal vervoerde Ryanair 45,5 miljoen passagiers, wat veel meer is dan de 8,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De bezettingsgraad steeg daarbij van 73 naar 92 procent. Het aandeel steeg licht in Londen.

Philips verloor bijna 8 procent na cijfers. De resultaten vielen fors lager uit dan waar analisten op rekenden. Bovendien werd de outlook voor heel het jaar verlaagd. ING sprak van een "zeer zwakke update".

Herbert Diess is topman af bij Volkswagen. Een exacte reden voor het vertrek van Diess werd niet gegeven. De taken van Diess worden per 1 september overgenomen door Oliver Blume, die tegelijk ook voorzitter blijft van Porsche. Het aandeel verloor bijna 4 procent.

Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 60,00 naar 50,00 euro. Wel werd het koopadvies gehandhaafd. Op basis van de huidige waardering en een duidelijk vooruitzicht op een positieve kasstroom, blijven de analisten de voorkeur geven aan Just Eat Takeaway boven Delivery Hero. Deutsche Bank heeft een Houden advies op Delivery Hero. Just Eat Takeaway daalde ruim 3 procent, terwijl Delivery Hero ruim 2,5 procent steeg.



Euro STOXX 50 3.599,39 (+0,1%)

STOXX Europe 600 426,25 (+0,1%)

DAX 13.210,32 (-0,3%)

CAC 40 6.237,55 (+0,3%)

FTSE 100 7.306,30 (+0,4%)

SMI 11.129,35 (+0,3%)

AEX 707,01 (+0,3%)

BEL 20 3.744,99 (+0,2%)

FTSE MIB 21.382,71 (+0,8%)

IBEX 35 8.085,60 (+0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld geëindigd na een volatiele dag.

Het was een rustige dag voor beleggers, waarin de beurzen in New York het lastig vonden om richting te bepalen. Later in de week komt een groot aantal techbedrijven met cijfers. Onder meer Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel en Apple staan op de agenda. En op vrijdag openen oliereuzen Chevron en Exxon Mobil de boeken.

Verder is er deze week veel aandacht voor het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond.

De CME FedWatch Tool laat zien dat circa 76 procent van de markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten en 24 procent uitgaat van een plus van 100 basispunten.

"Verwacht wordt dat de Fed de rente komende week met ten minste 75 basispunten zal verhogen. Maar de markten hebben een voorbeeld genomen aan de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank en zeggen dat de Fed misschien verder moet gaan dan dit niveau en moet mikken op een verhoging met 100 basispunten", aldus analist Joost Derks van IBanFirst.

Derks meent dat de Fed echter te hard aan het verkrappen is, en vindt daarom 75 basispunten aanstaande woensdag voldoende. "De Amerikaanse economie vertraagt te snel", aldus Derks.

"Het tempo van de [rente]verhogingen blijft onzeker naarmate we de herfst ingaan", aldus Solita Marcelli van UBS Global Wealth Management en dit zorgt voor een verhoogde volatiliteit.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei zondag dat de Amerikaanse economie vertraagt, maar dat er nog geen sprake is van een recessie. Een recessie is volgens Yellen een brede krimp die veel sectoren treft. "Dat hebben we gewoon niet", aldus de minister.

Yellen zei verder dat naast een sterke arbeidsmarkt en dito trends in consumentenbestedingen, de industriële productie in de afgelopen zes maanden vijfmaal is gegroeid en dat de kredietwaardigheid van huishoudens sterk blijft. Wel erkende zij dat de inflatie "te hoog" blijft.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed index in juni is uitgekomen op 0,19 negatief. Is de index negatief, dan betekent dit dat de groei onder de trend uitkomt.

De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 96,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft over de eerste zes maanden van dit jaar voor 170 miljoen dollar afgeschreven op zijn bitcoinpositie, bleek maandag uit een document die de fabrikant van elektrische auto's indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond de Securities and Exchange Commission. Het aandeel daalde 1,5 procent.

Vorige week bij de kwartaalcijfers meldde Tesla dat het driekwart van zijn bitcoins had verkocht. Dat leverde 936 miljoen dollar op. De fabrikant zei toen ook dat het een afschrijving had gedaan, maar niet hoog die was. Tesla meldde in de documenten voor de SEC ook een boekwinst van 64 miljoen dollar op de verkoop van bitcoins. Eind juni had Tesla nog voor ruim 200 miljoen dollar aan bitcoin.

Van de bedrijven die al met kwartaalcijfers kwamen, presenteerde ruim 75 procent een winst per aandeel die hoger lag dan analisten hadden voorzien. Die winst was zelfs bijna 5 procent hoger dan verwacht, zo toonden cijfers van Refinitiv. Qua omzet kwam bijna 69 procent van de bedrijven met een meevaller.

Aandelen van barbecuemaker Weber verloren maandag bijna 13 procent aan waarde na het aangekondigde vertrek van de CEO. Daarnaast vielen de voorlopige kwartaalcijfers tegen en schortte het bedrijf de dividenduitkering op.

S&P 500 index 3.966,84 (+0,1%)

Dow Jones index 31.990,04 (+0,3%)

Nasdaq Composite 11.782,67 (-0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 27.677,95 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.276,71 (+0,8%)

Hang Seng 20.868,29 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0244. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0225.

USD/JPY Yen 136,52

EUR/USD Euro 1,0224

EUR/JPY Yen 139,61

MACRO-AGENDA:

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Mei (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Juli (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juni (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Juli (VS)

00:00 IMF - World Economic Outlook

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:15 Randstad - Cijfers tweede kwartaal (NL)

08:00 easyJet - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)