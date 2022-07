Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 96,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Afgelopen week verloor WTI nog terrein. Beleggers maken zich zorgen over een economische groeivertraging, die druk zet op de vraag naar olie. Later deze week is de Federal Reserve aan zet om de belangrijkste rente in de Verenigde Staten verder te verhogen. De markt is bezorgd dat het agressieve monetaire beleid van de Fed zal bijdragen aan een groeivertraging of zelfs recessie. Ondanks de vrees voor een recessie en de impact daarvan op de vraag naar olie, blijft het aanbod vooralsnog krap en dat zorgt ervoor dat de olieprijzen niet veel verder wegzakken. Marktstrateeg Warren Patterson van ING wijst onder meer op de plannen van westerse landen om een prijsplafond in te stellen op Russische olie, als sanctie tegen de invasie van Oekraïne. Volgens Patterson heeft dit "mogelijk het tegenovergestelde effect" op de olieprijs dan waar men op hoopt. "De gouverneur van de Russische centrale bank heeft gezegd dat Rusland geen olie meer zal leveren aan landen die de prijzen beperken", aldus Patterson. Verder werd maandag bekend dat Gazprom de capaciteit van Nord Stream 1 gaat verlagen tot 20 procent vanwege problemen met een turbine. De Europese gasprijs steeg zo'n 7 procent. Bron: ABM Financial News

