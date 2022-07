Philips gebeten hond in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger gesloten. Bij een slot van 707,01 punten steeg de AEX 0,3 procent. Volgens investment manager Friso Rengers van ING houden aandelen zich goed, "omdat de bedrijfswinsten in veel gevallen intact zijn gebleven, en omdat obligaties door de hoge inflatie en het daarop aangepaste monetaire beleid geen bescherming bieden." Het cijferseizoen gaat deze week in volle vaart verder. Maandag waren er zeer teleurstellende resultaten van Philips. De komende dagen openen onder meer Randstad, Unilever, KPN, ArcelorMittal, Shell en Air France-KLM de boeken. De markten maken zich verder op voor het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De markt prijst volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets een renteverhoging van 75 basispunten in na een vergelijkbare verhoging in juni. Sommige analisten sluiten een verhoging met 100 basispunten evenwel niet uit. "Maar de markten hebben een voorbeeld genomen aan de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank en zeggen dat de Fed misschien verder moet gaan dan dit niveau en moet mikken op een verhoging met 100 basispunten", verklaarde analist Joost Derks van iBanFirst. Derks meent dat de Fed echter te hard aan het verkrappen is, en vindt daarom 75 basispunten aanstaande woensdag voldoende. "De Amerikaanse economie vertraagt te snel", aldus Derks. Maandag was het vrij rustig qua macronieuws. De activiteitsindex van de Chicago Fed bleef in juni negatief, wat duidt op groei beneden de trend. De Duitse Ifo index voor het ondernemersvertrouwen daalde tot het laagste niveau in zo'n twee jaar, wat volgens econoom Carsten Brzeski van ING een nieuw teken is dat de grootste economie van de eurozone mogelijk al in een recessie zit. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0220. WTI-olie kost maandag ruim 95 dollar per vat. De Europese gasprijs stijgt 8 procent op een aankondiging van Gazprom dat de capaciteit van Nord Stream wordt gehalveerd als gevolg van problemen met een turbine. Bedrijfsnieuws Philips verloor bijna 8 procent na cijfers. De resultaten vielen fors lager uit dan waar analisten op rekenden. Bovendien werd de outlook door het concern voor heel het jaar verlaagd. ING sprak van een "zeer zwakke update". Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 60,00 naar 50,00 euro. Wel werd het koopadvies gehandhaafd. Op basis van de huidige waardering en een duidelijk vooruitzicht op een positieve kasstroom, blijven de analisten de voorkeur geven aan Just Eat Takeaway boven Delivery Hero. Het aandeel Just Eat verloor ruim 3 procent. Financials deden wel goede zaken. NN Group won bijna 1,5 procent en ING ruim 2,5 procent in de AEX en ABN AMRO en ASR stegen tot 1,5 procent in de Midkap. Jefferies heeft het aandeel Galapagos op de verkooplijst gezet. "Een turnaround vergt tijd, en zelfs een CEO van Johnson & Johnson kan dat niet veranderen", aldus analist Rosie Turner van Jefferies. Het aandeel verloor meer dan 7 procent in de AMX. Onder de kleine aandelen deed Van Lanschot Kempen goede zaken. Het aandeel won ruim 2 procent. CM.com, Sligro en Ebusco verloren zo'n 5 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met een verlies van een half procent voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

