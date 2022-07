Capaciteit Nord Stream neemt af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Pjotr Mahhonin CC BY-SA 4.0

(ABM FN-Dow Jones) De gastoevoer via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding zal afnemen tot een vijfde van de maximale capaciteit. Dit zei de Russische staatsenergieproducent Gazprom maandag. Volgens Gazprom heeft dit te maken met problemen met een turbine. Recent lag de gastoevoer via Nord Stream 1 ook al tien dagen stil vanwege onderhoud. Daarna werd de distributie hervat op 40 procent van de capaciteit. De gasprijzen stegen vrijdag al flink na een bericht van persbureau Reuters dat een belangrijke turbine van de Nord Stream-pijpleiding vast zit in Keulen na een onderhoudsbeurt in Canada.



Maandag stijgt de gasprijs met 8,5 procent. Bron: ABM Financial News

