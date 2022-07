Beursblik: winst Shell loopt verder op Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst vermoedelijk verder zien stijgen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de energiereus. Voor het afgelopen kwartaal rekenen analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research op een aangepaste winst van 11,0 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2021 boekte de energiereus een winst van 5,5 miljard dollar en in de eerste drie maanden van dit jaar was dit 9,1 miljard dollar. De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas de winst afgelopen kwartaal ruim verdubbelde op jaarbasis van 1,6 tot 3,9 miljard dollar. Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 4,4 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 2,5 miljard dollar. Chemicals & Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 1,8 miljard dollar, ook bijna een verdubbeling op jaarbasis, en de tak Renewables ging van een heel klein verlies naar een winst van 0,6 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 13,6 miljard dollar. Dat was vorig jaar in hetzelfde kwartaal 12,6 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal steeg de vrije kasstroom volgens de analisten van 14,2 naar 19,2 miljard dollar. ING zette het aandeel Shell in aanloop naar de kwartaalcijfers op de kooplijst. Volgens de bank blijven de marktomstandigheden gunstig voor Shell, gezien de aanhoudend hoge grondstofprijzen. Shell kan daar optimaal van profiteren, aldus de analisten. ING verwacht dat Shell tussen 2022 en 2024 een operationele vrije kasstroom zal genereren van meer dan 50 miljard dollar. Als gevolg daarvan zal Shell in deze periode vermoedelijk 51 miljard dollar teruggeven aan aandeelhouders, in de vorm van 22 miljard dollar aan dividenden en 29 miljard dollar aan aandeleninkopen. "Ik denk dat onze aandelen erg ondergewaardeerd zijn, en daarom moeten we meer teruggeven aan aandeelhouders", citeerde Reuters onlangs CEO Ben van Beurden van Shell. Van Beurden zei dat het management aan het onderzoeken is of een uitkering van 20 tot 30 procent van de operationele kasstroom "het juiste bedrag is voor de huidige situatie." Shell opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel daalt maandag licht tot 23,92 euro. Bron: ABM Financial News

