Duitse gasvoorraad voor bijna tweederde gevuld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse gasvoorraad is voor 65,9 procent gevuld. Dit meldde de Bundesnetzagentur maandagmiddag. Verder liet de toezichthouder weten dat de Nord Stream 1 pijpleiding op ongeveer 40 procent van zijn capaciteit werkt. "Als de Russische gaslevering via Nord Stream 1 op dit lage niveau blijft, zal het zonder aanvullende maatregelen nauwelijks haalbaar zijn om in november de voorraden voor 95 procent te hebben aangevuld", waarschuwde de Bundesnetzagentur. En dat heeft ook gevolgen voor de gaslevering aan andere Europese landen, als Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië, voegde de toezichthouder toe. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.