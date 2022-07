Tesla schreef 170 miljoen dollar af op bitcoins Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft over de eerste zes maanden van dit jaar voor 170 miljoen dollar afgeschreven op zijn bitcoinpositie. Dit bleek maandag uit een document die de fabrikant van elektrische auto's indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond de Securities and Exchange Commission. Vorige week bij de kwartaalcijfers meldde Tesla dat het driekwart van zijn bitcoins had verkocht. Dat leverde 936 miljoen dollar op. De fabrikant zei toen ook dat het een afschrijving had gedaan, maar niet hoog die was. Tesla meldde in de documenten voor de SEC ook een boekwinst van 64 miljoen dollar op de verkoop van bitcoins. Eind juni had Tesla nog voor ruim 200 miljoen dollar aan bitcoin. Bron: ABM Financial News

