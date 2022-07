Wall Street beweegt richting hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten maken zich op voor een iets hogere opening. Rond lunchtijd noteert de future op de S&P 500 index 0,4 procent hoger en de Nasdaq kleurt ook 0,4 procent groen. Vandaag is nog een rustige dag, met voorbeurs de Chicago Fed Index en nabeurs cijfers van NXP en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Later in de week wordt het een stuk drukker, met een groot aantal techbedrijven dat met cijfers komt. Onder meer Microsoft, Amazon, Intel en Apple staan op de agenda. En op vrijdag komen ook de oliereuzen Chevron en Exxon Mobile met cijfers. Verder is er veel aandacht voor het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De CME FedWatch Tool laat zien dat circa 76 procent van de markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten en 24 procent uitgaat van een plus van 100 basispunten. "Verwacht wordt dat de Fed de rente komende week met ten minste 75 basispunten zal verhogen. Maar de markten hebben een voorbeeld genomen aan de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank en zeggen dat de Fed misschien verder moet gaan dan dit niveau en moet mikken op een verhoging met 100 basispunten", aldus analist Joost Derks van IBanFirst. Derks meent dat de Fed echter te hard aan het verkrappen is, en vindt daarom 75 basispunten aanstaande woensdag voldoende. "De Amerikaanse economie vertraagt te snel", aldus Derks. Minister van Financiën Janet Yellen zei zondag dat de Amerikaanse economie vertraagt, maar dat er nog geen sprake is van een recessie. Een recessie is volgens Yellen een brede krimp die veel sectoren treft. “Dat hebben we gewoon niet”, aldus de minister. Yellen zei zondag verder dat naast een sterke arbeidsmarkt en dito trends in consumentenbestedingen, de industriële productie in de afgelopen zes maanden vijfmaal is gegroeid en dat de kredietwaardigheid van huishoudens sterk blijft. Wel erkende zij dat de inflatie "te hoog" blijft. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0266. De olieprijzen stijgen tot een procent. Slotstanden De S&P 500 verloor vrijdag 0,9 procent op 3.961,63 punten, de Dow Jones index daalde 0,4 procent op 31.899,29 punten en de Nasdaq leverde 1,9 procent in op 11.834,11 punten. Bron: ABM Financial News

