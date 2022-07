Europese beurzen doen stapje vooruit

(ABM FN) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 426,28 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 13.304,30 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.239,87 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent hoger op 7.299,84 punten.

"Ondanks een terugval in de macro-economische cijfers eind vorige week, boekten de Europese beurzen toch winsten op weekbasis", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson zag dat de DAX en FTSE 100 op het hoogste niveau in zes weken sloten.

Ook de Amerikaanse aandelenmarkten sloten de week hoger af, maar tegenvallende cijfers van Snap en een scherpe terugval in cijfers over de Amerikaanse dienstensector zorgden voor een vervelende nasmaak, aldus de analist. De koersen op Wall Street liepen dan ook terug vrijdagavond. "Dit vertaalde zich vanochtend in een lagere opening van de Europese beurzen."

Volgens Hewson zijn er zorgen dat beleggers meer teleurstellingen krijgen te verwerken met cijfers van Alphabet en Facebook deze week.

Bovendien maakt de markt zich op voor een nieuw rentebesluit door de Federal Reserve woensdag. De markt prijs volgens Hewson een renteverhoging van 75 basispunten in na een vergelijkbare verhoging in juni. Sommige analisten sluiten een verhoging met 100 basispunten niet uit. "Maar de markten hebben een voorbeeld genomen aan de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank en zeggen dat de Fed misschien verder moet gaan dan dit niveau en moet mikken op een verhoging met 100 basispunten", aldus analist Joost Derks van IBanFirst.

Derks meent dat de Fed echter te hard aan het verkrappen is, en vindt daarom 75 basispunten aanstaande woensdag voldoende. "De Amerikaanse economie vertraagt te snel", aldus Derks.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0239. De olieprijzen daalden licht.

Bedrijfsnieuws

Jefferies heeft het aandeel Galapagos op de verkooplijst gezet. "Een turnaround vergt tijd, en zelfs een CEO van Johnson & Johnson kan dat niet veranderen", aldus analist Rosie Turner van Jefferies. Het aandeel verloor in Brussel en Amsterdam ruim 7 procent.

Ryanair heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar 2023 veel meer inkomsten gerealiseerd en wist zo weer zwarte cijfers te schrijven. In het afgelopen kwartaal vervoerde Ryanair 45,5 miljoen passagiers, wat veel meer is dan de 8,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De bezettingsgraad steeg daarbij van 73 naar 92 procent. Het aandeel Ryanair won 1,9 procent.

Philips maakte een koersval van meer dan 11 procent na cijfers. De resultaten vielen fors lager uit dan waar analisten op rekenden. Bovendien werd de outlook voor heel het jaar verlaagd. ING sprak van een "zeer zwakke update".

Herbert Diess is topman af van Volkswagen. Een exacte reden voor het vertrek van Diess werd niet gegeven. De taken van Diess worden per 1 september overgenomen door Oliver Blume, die tegelijk ook voorzitter blijft van Porsche. Het aandeel Volkswagen daalde in Frankfurt ruim 2 procent.

Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 60,00 naar 50,00 euro. Wel werd het koopadvies gehandhaafd. Op basis van de huidige waardering en een duidelijk vooruitzicht op een positieve kasstroom, blijven de analisten de voorkeur geven aan Just Eat Takeaway boven Delivery Hero. Deutsche Bank heeft een Houden advies op Delivery Hero. Just Eat Takeaway daalde vanochtend met 3,2 procent, terwijl Delivery Hero 0,7 procent steeg.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 verloor vrijdag 0,9 procent op 3.961,63 punten, de Dow Jones index daalde 0,4 procent op 31.899,29 punten en de Nasdaq leverde 1,9 procent in op 11.834,11 punten.