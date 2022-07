Philips levert flink in op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht lager, waarbij koersverliezen van Philips en Galapagos opvielen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,3 procent tot 702,84 punten. Investment manager Friso Rengers van ING merkte op dat aandelen in de afgelopen weken in de herstelmodus zaten. Rengers ziet de beursverliezen dit jaar teruglopen. "Aandelen hebben zich tot dusverre goed gehouden, in een moeilijk jaar waarin centrale banken hun beleid omgooien en prioriteit geven aan inflatiebestrijding", aldus de expert van ING. "De aandelen houden zich zo goed, omdat de bedrijfswinsten in veel gevallen intact zijn gebleven en omdat obligaties door de hoge inflatie en het daarop aangepaste monetaire beleid geen bescherming bieden." Verder wees Rengers op recente macro-economische cijfers, die erop duiden dat de economie vertraagt. "Lagere economische groei zou vervolgens betekenen dat centrale banken de korte beleidsrente niet extreem meer hoeven te verhogen. En dat is positief voor beleggers", aldus ING. Verder dendert het cijferseizoen door met deze week cijfers van onder meer Randstad, Unilever, KPN en Shell. Naast een stroom aan bedrijfscijfers, is er woensdagavond ook het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De CME FedWatch Tool laat zien dat circa 76 procent van de markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten en 24 procent uitgaat van een plus van 100 basispunten. "Verwacht wordt dat de Fed de rente komende week met ten minste 75 basispunten zal verhogen. Maar de markten hebben een voorbeeld genomen aan de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank en zeggen dat de Fed misschien verder moet gaan dan dit niveau en moet mikken op een verhoging met 100 basispunten", aldus analist Joost Derks van IBanFirst. Derks meent dat de Fed echter te hard aan het verkrappen is, en vindt daarom 75 basispunten aanstaande woensdag voldoende. "De Amerikaanse economie vertraagt te snel", aldus Derks. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0224. De olieprijzen daalden licht. Stijgers en dalers Philips maakte een koersval van 10,2 procent na cijfers. De resultaten vielen fors lager uit dan waar analisten op rekenden. Bovendien werd de outlook voor heel het jaar verlaagd. ING sprak van een "zeer zwakke update". Shell daalde met 0,8 procent na een terugval van de olieprijzen in de afgelopen dagen. ING won juist 2,1 procent en Adyen steeg met 1,7 procent. In de AMX won ABN AMRO 1,4 procent en PostNL 1,0 procent. Galapagos gaf liefst 8,2 procent prijs na een verkoopadvies van Jefferies. "Een turnaround vergt tijd, en zelfs een CEO van Johnson & Johnson kan dat niet veranderen", aldus analist Rosie Turner van Jefferies. Onder de kleinere aandelen won Nedap 2,6 procent, maar daalde Ebusco met 3,4 procent. Bron: ABM Financial News

