Beursblik: Degroof Petercam haalt Flow Traders van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor Flow Traders verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 38,00 naar 24,00 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Michael Roeg.

Flow Traders opende recent de boeken over het tweede kwartaal. Roeg sprak van "gezonde volumes en volatiliteit", maar de revenue capture, ofwel de handelsmarge, viel de analist tegen. In de Amerika’s stond deze op 0,8 basispunten en daarmee voor het vierde kwartaal op rij onder de 1. Roeg denkt dat dit wellicht een structurele gang van zaken is.

In Europa was de handelsmarge met 2,6 basispunten beter dan in de Amerika's, maar dit viel toch tegen. Roeg had gerekend op 3,2 basispunten en de consensus zat zelfs op 3,4 punten. Met de volatiliteit die er in de markt was, noemt Roeg de 2,6 punten een tegenvaller. Kortom de marge viel tegen, ondanks een goede volatiliteit.

Roeg heeft daarom minder vertrouwen gekregen in een belegging in Flow Traders en haalde het aandeel van de kooplijst. De taxatie voor de aangepaste winst per aandeel voor dit jaar ging met 6 procent omlaag en voor 2023 en 2024 zelfs met 19 en 16 procent.